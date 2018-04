Países do Oriente Médio devem trocar domínio por diálogo, diz chanceler do Irã

24/04/2018 | 00:43



O ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, disse nesta segunda-feira que nem o Irã nem a Arábia Saudita podem ser o poder dominante no Oriente Médio e o que mais é necessário é que os oito países na região do Golfo Pérsico conversem uns com os outros - e não uns sobre os outros.

"Na tentativa de sermos os mais fortes da região e de excluirmos um ao outro da região, conseguimos apenas destruir a região", pontuou o chanceler iraniano.

Ele falou ao Conselho sobre Relações Exteriores do Irã que o país está pronto para deixar a postura combativa nas relações com os vizinhos para trás. "Somos grandes o suficiente, velhos o suficiente e maduros o suficiente para apreciar essa realidade."

Zarif afirmou ainda ter esperança de que as nações da região do Golfo Pérsico possam trabalhar junto com Teerã em uma transformação do Oriente Médio. (Associated Press)