PSDB expulsa Maranhão após apoio a Márcio França

Humberto Domiciano

Do Diário do Grande ABC



24/04/2018 | 07:00



Presidente do diretório paulista do PSDB, o deputado estadual Pedro Tobias decidiu expulsar o prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, do tucanato. A decisão, segundo o dirigente, se deu depois do apoio declarado do chefe do Executivo ao projeto eleitoral do governador de São Paulo, Márcio França (PSB), que concorrerá à reeleição contra a candidatura tucana, do ex-prefeito da Capital João Doria.

A alegação oficial é de transgressão ética. A medida foi tomada ontem de maneira sumária, sem passar por comissão de ética. O mandatário relatou que a executiva estadual deu autorização a proceder desta forma em situações semelhantes. Tobias justificou que o procedimento será repetido em outros casos de tucanos que aderirem à campanha de França. “Se algum prefeito der apoio declarado (a outro candidato), teremos a mesma decisão, para mostrar que não terão permissão de trair o PSDB. Quero gente firme no PSDB. Não tem meio-termo. Ou é ou não é. Ninguém é obrigado a ficar.”

Por outro lado, Tobias pontuou que a proximidade do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), com o governador não causa desconforto ao partido. “Temos a questão do filho dele (Thiago Auricchio, que deve se candidatar a deputado pelo PR, sigla que estará no arco de alianças de França). O Márcio França foi ao evento dele por conta da coligação, mas o Auricchio esteve em agenda do Doria e prometeu apoio, disse que vai pedir votos para o PSDB e eu acredito nele”, defendeu.

Maranhão sustentou que ainda não havia sido avisado oficialmente da decisão do tucanato, mas ponderou que vai recorrer da deliberação. “Vou questionar esse posicionamento. Mesmo porque tem outros prefeitos apoiando o Márcio França. Quero saber da abrangência desta medida, se serei só eu ou se vai acontecer com outros apoiadores. Existem muitos tucanos que possuem cargos na gestão do Márcio. Serão expulsos também? Além disso, não tive qualquer chance de defesa na executiva”, disparou.

O prefeito havia colocado como atenuante suporte à candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência. Maranhão protagonizou polêmica também em 2014, quando apoiou a candidatura de Dilma Rousseff (PT) ao Planalto. Na ocasião, o caso foi submetido ao conselho de ética.

Em comunicado da estadual, publicado no site da legenda, há também a expulsão do ex-prefeito de Botucatu, Interior de São Paulo, João Cury Neto, que assumirá o cargo de secretário da Educação na administração de França. No texto, o PSDB critica o apoio dado à gestão socialista. “No entendimento do partido, ao tomar a decisão de não representar o PSDB para defender o governo de um adversário no pleito de outubro, Cury feriu os incisos 3 e 5 do artigo 15 do estatuto partidário, configurando ‘irrefutável transgressão ética’.”

No pacote de expulsões, o PSDB definiu a saída de Paulo Henrique de Araújo, prefeito interino de Bariri, que foi preso acusado de abusar sexualmente de uma menina de 8 anos.