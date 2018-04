Banca traz qualidade de vida a jornaleiro

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



23/04/2018 | 22:35



A compra da banca Lar ABC Shopping, situada no estacionamento do centro de compras, na Vila Gilda, em Santo André, foi a aposta do agora jornaleiro Eduardo Cardim de Moura, 49 anos, para mudar de vida. Cansado do estresse da rotina do trabalho em indústria de pneus, ele optou pelo novo negócio há 13 anos. E deu certo. “Melhorou a minha qualidade de vida, tenho mais tempo para mim e para a família”, comemora.

Embora destaque que a tiragem dos jornais impressos tenha sofrido queda ao longo dos anos, Moura acredita que ainda vale a pena manter a banca, tendo em vista que a margem de lucro segue satisfatória. “Passo muito tempo aqui, mas é bom. Já cheguei a comprar um carro com o lucro das vendas e pago escola particular para os meus filhos”, exemplifica. O casal de crianças, com 10 e 12 anos, passa bastante tempo com o pai no local, relata o jornaleiro. “É algo que o outro trabalho não proporcionava.”

Em tempos de crise econômica, entretanto, foram necessárias adequações. Além da diminuição da quantidade de funcionários – passaram de quatro para um –, o negócio ganhou incremento de serviços, como cafeteria, sorvetes, cigarros, doces, bebidas e até recarga de celulares, que responde pela maior demanda. Entre os produtos disponíveis para compra, chama atenção as armações de óculos.

“Gosto do que faço e a maior parte da minha clientela é fiel”, diz. Para dar conforto aos frequentadores, o local dispõe de mesa e cadeiras. O encanador Donizete Oliveira, 50, revela que frequenta a banca ao menos duas vezes ao mês. “Sempre compro créditos aqui, porque é cômodo. Aproveito e já olho algumas revistas e livros e, se me agrada, levo”, relata.

Mesmo feliz com o trabalho, Moura não nega as dificuldades do ramo de negócios. Para aqueles que tentam se arriscar, deixa recado. “Diria para a pessoa ter cuidado. Está muito difícil ser jornaleiro hoje. Além de bater de frente com a internet, as editoras estão migrando o conteúdo para plataformas digitais”, observa.