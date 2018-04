Estratégia para amarrar adesão ao governador

Fábio Martins



24/04/2018 | 07:00



Em meio à polêmica sobre os apoios de prefeitos do Grande ABC para o atual governador de São Paulo, Márcio França (PSB), quem tem sido um dos principais fiadores destas adesões eleitorais, nos bastidores, é o deputado Alex Manente (PPS), líder da bancada do partido na Câmara Federal – aliás, cabe frisar que o PPS já anunciou suporte à reeleição de França. O parlamentar tem acompanhado parte dos encontros entre os chefes de Executivo com o socialista, alinhando demandas das cidades da região em pendência com o Estado. Além dos socialistas Atila Jacomussi (Mauá) e Adler Kiko Teixeira (Ribeirão Pires), os prefeitos de Diadema, Lauro Michels (PV), e de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (hoje sem partido), decidiram aderir à empreitada de França. Do quarteto, apenas Kiko não faz parte do grupo de aliados de Alex.

De azul no palanque tucano

Recém-desfiliado do PT, o ex-vereador de Santo André José Montoro Filho, o Montorinho (sem partido), dominou a cena ao comparecer em evento oficial do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB), no domingo. Com sete mandatos na Câmara em seu currículo, o ex-petista apareceu com destaque, vestido de azul, na estrutura montada pelo Paço, que entregou recapeamento de vias no Jardim Alzira Franco, por meio do programa Rua Nova. Em sua saída, Montorinho demonstrou insatisfação com a defesa feita pela legenda no processo que o barrou de assumir cadeira no Legislativo, enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Ele ficou 34 anos no petismo.

MC Volpi

Ex-prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PEN) atuou como espécie de MC (Mestre de Cerimônia) no aniversário de 25 anos de Thiago Auricchio (PR), filho do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB). No ato, realizado sábado, falou que será coordenador da campanha de Thiago a deputado estadual nas cidades da região, com exceção de São Caetano. Então no PTB, Volpi exerceu função de secretário adjunto na Secretaria Estadual de Esportes, Pasta chefiada na ocasião por Auricchio, no primeiro governo Geraldo Alckmin (PSDB).

Interinamente

Por falar em Auricchio, o tucano formalizou três novos integrantes do alto escalão. Ainda em suspense ficou sobre quem assumirá Desenvolvimento Econômico na vaga de Silvio Minciotti (PSDB). Jefferson Cirne da Costa, da Fazenda, ficará interinamente no posto. As demais mudanças foram em Obras (Maria de Lourdes da Silva) e Mobilidade (Geová Maria Faria). Outra interinidade que chama a atenção é na Pasta de Governo, com Wilmar Bandeira Soares, subsecretário de Comunicação. Mesmo diante de posturas conflituosas, ele tem assinado atos oficiais do Paço nos últimos dias, diante da licença de Marília Correa.

Sinal nas redes sociais

O perfil do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC nas redes sociais registrou, recentemente, um texto enigmático, que trata sobre a regionalidade, tema tão difundido desde a fundação da entidade, em 1990. Mas o assunto ganha contornos dramáticos em um período conturbado como o atual, principalmente depois de a Câmara de São Caetano votar emenda pela suspensão de recursos para a instituição. “Uma união de cidades-irmãs no desenvolvimento da região. Ações em conjunto para gerar economia, fortalecendo cada cidade”, pontua.