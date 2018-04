'Power Couple' valendo!

Caroline Manchini



24/04/2018 | 07:00



Com mais de 40 anos de carreira é a primeira vez em que Gugu Liberato vai comandar um reality show, formato completamente diferente do que está acostumado. Conhecido pelo carisma nos programas de auditório, sua marca registrada, agora o apresentador estará à frente do Power Couple, com estreia marcada para hoje, às 22h30, na Record.

Mas não pense que foi fácil Gugu aceitar o convite e mudar suas características já enraizadas. Durante visita da equipe de reportagem à casa onde será realizado o programa, ele revelou aos jornalistas que só aceitou a proposta após descobrir as novidades desta terceira edição. “A princípio resisti porque não sabia como seria a dinâmica, mas me surpreendi com a grandiosidade da estrutura. Não é o Power Couple que assistimos no ano passado”, garante.

Umas das principais mudanças que chamaram a atenção do apresentador é a presença da plateia no estúdio às terças-feiras, mesmo dia em que ocorrerão as eliminações. Tudo ao vivo. “Não gosto de ficar parado e sozinho no estúdio. Me dou bem com a plateia e gosto de ter liberdade para me movimentar, conversar e ter contato com as pessoas. No Power Couple, terei isso e poderei desfrutar dos 1.000 metros quadrados de estúdio”, explica.Por outro lado, Gugu conta que será a primeira vez em que ele não vai participar da criação e execução do programa. “É tudo diferente do que já fiz até hoje e espero não decepcionar o público.”

As novidades não param por aí. Diferentemente da temporada anterior, o reality será exibido de segunda a sexta-feira e não apenas duas vezes por semana. Além disso, agora a eliminação ficará por conta do público, que vai decidir qual casal deixa o jogo e qual permanece na casa. Outra mudança que merece destaque é em relação às DRs: nesta edição três, dos 11 casais com as menores pontuações no ranking das provas, participarão das discussões e não dois. Um deles será salvo pelo casal líder e, outro, pelo público.

E não foi só a dinâmica do reality que mudou. A mansão, que fica em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo, também está de cara nova. Inspirados nos aposentos mais luxuosos de hotéis espalhados pelo mundo a equipe decorou os nove quartos da casa com temáticas do Japão, índia, Tailândia, Egito, Texas, Nova Iorque e Suíça.

Mas como nove quartos vão acomodar 11 casais? É aí que o conflito começa. Nas primeiras semanas os cônjuges restantes terão de dormir no sofá, no cômodo ‘perrengue’ ou em barraca fora da casa. “A intenção foi criar algo atrativo para que desejassem estar em alguns lugares ou que quisessem fugir de outros”, conclui Rodrigo Carelli, diretor do programa.

SELECIONADOS

O prêmio ao casal que derrotar outros dez pode ultrapassar R$ 1 milhão. Vão participar desta edição do Power Couple o ex-jogador de futebol Aloísio Chulapa (e Luisa Albuquerque), o ator André Di Mauro (e Liége Muller), a chef de cozinha Aritana Maroni, ex-MasterChef e ex-A Fazenda (e Paulo Rogério), o DJ Créu (e Lilian Costa), a ex-BBB Franciele (e Diego Grossi), o cantor Marlon da dupla Marlon e Maicon (e Letícia Oliveira), a vencedora do BBB16, Munik Nunes, (e Anderson Felício), o ator e comediante Nizo Neto (e Tati Presser), a modelo Tati Minerato (e Marcelo Galático), a empresária Thais Bianca (e Douglas D’ Amore) e o ex-The Voice Vinicius D’Black (e Nadja Pessoa).