Banda Roupa Nova convida todas as gerações para mais um show na região

Marcela Munhoz



24/04/2018 | 07:00



É impressionante constatar o quanto o sexteto do Roupa Nova consegue levar fãs de diferentes idades para os seus shows. Claro, tem os que acompanharam o surgimento do grupo, em 1980, mas também os que não tinham ainda nem nascido naquela época. O romantismo das músicas pode ser boa explicação para o fato.

São várias as oportunidades de checar esse amor pelo conjunto aqui no Grande ABC, já que sempre ele dá um jeitinho de trazer o show para cá. No sábado, os donos dos clássicos Dona, Linda Demais, Sapato Velho e A Viagem vão se apresentar no Clube Atlético Aramaçan (Rua São Pedro, 345), em Santo André, com participação da também banda oitentista Rádio Táxi.

A casa de shows abre a partir das 20h e os ingressos custam de R$ 75 a R$ 250 (vendas pelo site https://ticketbrasil.com.br).