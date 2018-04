Exames apontam que Rodrigo Caio não teve lesões nos ligamentos do pé esquerdo

23/04/2018 | 21:46



O zagueiro Rodrigo Caio não teve lesões nos ligamentos ou de cartilagem do pé esquerdo no empate entre Ceará e São Paulo, no último domingo, em Fortaleza, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com assessoria do clube tricolor, os exames realizados nesta segunda-feira detectaram apenas "alterações em decorrência da torção do pé".

Rodrigo Caio deixou o gramado chorando muito, após permanecer em campo alguns minutos, pois o técnico uruguaio Diego Aguirre já havia feito as três alterações na equipe.

O jogador é candidato a fazer parte da lista do técnico Tite, que será divulgada no dia 14 de maio, na qual vai relacionar o nome dos jogadores que vão disputar a Copa do Mundo na Rússia.

"Submetido a um exame complementar de ressonância magnética no pé esquerdo, o zagueiro Rodrigo Caio não apresentou lesões ligamentares ou de cartilagem. Foram detectadas apenas alterações em decorrência da torção do pé, como edemas de partes moles e um discreto edema ósseo. O jogador seguirá em tratamento intensivo no REFFIS e será liberado conforme sua evolução", disse a nota oficial do São Paulo.