Dom Nelson cobra coragem e amor ao próximo dos governantes

24/04/2018 | 07:00



Cerca de 500 fiéis celebraram, na noite de ontem, o Dia de São Jorge, na paróquia e bairro que levam o nome do santo em Santo André. A missa foi ministrada pelo bispo emérito da Diocese da região, dom Nelson Westrupp. Segundo ele, a vida do santo guerreiro deve ser levada como exemplo, principalmente para os futuros governantes do País.

“Em primeiro lugar devemos olhar para São Jorge como alguém que soube fazer uma opção de vida, apesar das grandes dificuldades da sua época. Portanto, sua história deve ser vista como exemplo para a situação brasileira vivida hoje, olhando para estas figuras que atualmente não deixam exemplo a ser seguido, sobretudo de coragem, ânimo, perseverança e amor ao próximo”, observa dom Nelson.

Comemorado tanto por católicos quanto por praticantes das religiões afro-brasileiras, São Jorge é famoso pelos atributos de guerreiro e protetor. Conhecido por transformar o impossível em realidade, ele atrai muitos devotos. Exemplo é a auxiliar de farmácia Juliana Almeida, 31 anos, que há exatamente um mês mudou-se para o bairro Cidade São Jorge. Ela revela a dificuldade para encontrar casa no local. “Deu tudo errado. Cheguei a ficar doente por conta disso e, depois de pedir com muita fé, São Jorge me atendeu. Encontrei a casa que estou morando, no bairro que leva o nome dele. Hoje, no dia do santo que acredito desde os 9 anos de idade, completo um mês de casa nova”, comemora.

A Paróquia São Jorge dará continuidade às celebrações dedicadas ao santo guerreiro até o dia 6 de maio. Com barracas de comidas e bebidas que lembram as quermesses juninas, a festa acontece todo sábado e domingo, a partir das 19h30, na Travessa Mauá, 121.

RIO DE JANEIRO

Milhares de fiéis se aglomeraram nas duas principais igrejas de São Jorge no Rio de Janeiro ontem, feriado no Estado. As festividades contaram com missas, procissões, shows de samba e até mesmo feijoada em homenagem ao santo.