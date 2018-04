Confira uma prévia dos desfiles do 3º dia da SPFW

23/04/2018 | 20:54



A São Paulo Fashion Week (SPFW) chega a seu terceiro dia nesta terça-feira, 24, com apresentações de marcas como Reinaldo Lourenço, Fernanda Yamamoto e Amir Slama. A programação inclui ainda a estreia da marca mineira Modem, comandada por Sam Santos e André Boffano. Abaixo, confira uma prévia dos desfiles do dia.

11h30 - Reinaldo Lourenço

Estação: verão 2019

Inspiração: A coleção, que será apreentada no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, terá como inspiração o filme De Olhos Bem Fechados, de Stanley Kubrick.

15h - Modem

Estação: verão 2019

Inspiração: A coleção que marca a estreia da Modem na SPFW é inspirada pelo grupo italiano de design e arquitetura Memphis Group e pelo artista austríaco Ettore Sottsass. As modelagens assimétricas, já características da marca, devem se misturar a elementos em 3D. Os acessórios do desfile serão feitos em parceria com a Gla.

16h - Fernanda Yamamoto

Estação: verão 2019

Inspiração: Fernanda Yamamoto mergulhou na cultura da comunidade agrícola autossustentável Yuba, que vive nos arredores de Mirandópolis, interior de São Paulo. O contraste entre a aspereza do trabalho agrícola e a leveza das atividades artísticas do grupo aparece nos tecidos, tanto leves quanto encorpados, e também na cartela de cores, que engloba tons terrosos quentes e frios.

17h - Top 5

Em uma parceria entre IN-MOD e Sebrae, as jovens marcas Borana, Kalline, Karine Fouvry, LED e Vankoke apresentarão suas coleções em um desfile unificado.

18h - Fabiana Milazzo

Estação: verão 2019

Inspiração: Para sua coleção de verão, a mineira Fabiana Milazzo teve como inspiração as ilhas flutuantes do Lago Titicaca, no Peru. Os trajes coloridos da população local, que ainda preserva tradições milenares, também devem influenciar as criações da marca.

19h30 - Memo

Estação: sem estação definida, mas estará à venda em maio

Inspiração: A etiqueta esportiva vai promover uma disputa de dança para mostrar a coleção que fruto de uma parceria com a Isolda, que rendeu estampas inspiradas na flora brasileira e criadas a partir de flores de bananeira.

20h30 - Amir Slama*

Estação: verão 2019

* Até o fechamento desta reportagem, a marca não havia respondido ao E+.