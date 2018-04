Cão-guia leva dona a um pet shop toda vez que vão em shopping

23/04/2018 | 19:33



A estudante norte-americana Michele Sykora postou um engraçado vídeo no Twitter de um passeio que sua irmã mais nova, Danielle fez um shopping junto com seu cão-guia, Thai. Segundo Michele, toda vez que a família vai ao shopping, localizado em Nova Jersey, o cachorro leva sua irmã, portadora de deficiente visual, para um pet shop.

"O cão-guia da minha irmã sempre a leva de mansinho no pet shop sem ela perceber. Eu adoro cachorros", escreveu Michele na legenda do vídeo que já conta com mais de 145 mil retuítes e 474 mil curtidas. Em entrevista para o site norte-americano BuzzFeed, Danielle disse que Thai é muito inteligente e usa isso ao seu favor.

"Às vezes me leva para os lugares que ele gosta", disse Danielle. "Ele me leva ao Starbucks porque sabe que eu gosto de ir lá e também me leva para o pet shop porque quer guloseimas", continuou. "Esse tipo de cachorro são os piores porque eles são muito espertos", brincou Danielle.