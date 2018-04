Walcott marca e Everton bate o Newcastle no fechamento da rodada do Inglês

23/04/2018 | 17:58



O Everton recebeu o Newcastle nesta segunda-feira e conseguiu uma magra vitória no encerramento da rodada no Campeonato Inglês. Mesmo sem grandes pretensões na tabela, o time de Liverpool aproveitou o fato de atuar em casa e buscou o triunfo por 1 a 0, graças ao gol de Theo Walcott.

O resultado levou o Everton a 45 pontos, na oitava colocação, muito distante das brigas pelas competições europeias e contra o rebaixamento. Mesma situação do Newcastle, que parou nos 41 pontos, em décimo, e joga para cumprir tabela nas últimas quatro partidas.

Em um confronto sem grandes emoções, o gol solitário de Walcott foi suficiente para definir o resultado. Aos cinco minutos do segundo tempo, o atacante ex-Arsenal recebeu cruzamento da direita, aproveitou cochilo da defesa e ficou com a sobra para finalizar firme, sem chances para Dubravka.

Após encerrar uma sequência de três jogos sem vencer, o Everton volta a campo no sábado, quando visita o Huddersfield Town, novamente pelo Inglês. No mesmo dia, o Newcastle tenta a recuperação no campeonato contra o lanterna West Bromwich, em casa.