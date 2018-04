Em alta no Vasco, Ríos pede ajuda da torcida por recuperação na Libertadores

23/04/2018 | 17:48



O argentino Andrés Ríos vive seu melhor momento com a camisa do Vasco. Contratado no meio do ano passado, o atacante foi bastante criticado, perdeu a posição e parecia próximo do esquecimento, mas se recuperou, retomou a titularidade e foi um dos destaques do empate com a Chapecoense por 1 a 1, marcando o único gol vascaíno no domingo.

Agora, Ríos espera brilhar também na Libertadores. O Vasco soma apenas um ponto depois de três partidas e é o lanterna do Grupo E. Se perder para o Racing em casa, nesta quinta-feira, pode ser eliminado. Por isso, toda ajuda é bem-vinda para o confronto decisivo.

"Sabemos da importância e também da necessidade que temos de ganhar esse jogo. Iremos atuar em casa e a conquista desses três pontos será fundamental para seguirmos com vida no grupo. A torcida vascaína sabe disso e tenho certeza que vai lotar São Januário. O apoio dela é importante para nós. Vamos lutar juntos para vencer essa partida e iniciarmos nossa recuperação na fase de grupos", comentou Ríos.

Apesar de mirar o confronto de quinta-feira, nesta segunda o atacante ainda celebrava o gol marcado contra a Chapecoense. Na ocasião, o argentino recebeu dentro da área e, diante da saída de Jandrei, driblou o goleiro e bateu cruzado para fazer um belo gol.

"Eu poderia ter chutado de primeira, mas resolvi segurar a bola porque o goleiro saiu rápido e fechou o ângulo. Tentei driblá-lo e, graças a deus, tudo deu certo. Consegui fazer o gol e ajudar a equipe. É muito importante somar pontos fora de casa. Fizemos um primeiro tempo não muito bom, mas melhoramos no segundo e empatamos. Tivemos chances de virar, mas esse ponto foi muito bom", analisou.