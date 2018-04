Faustão chama integrantes do Fifth Harmony de 'gordinhas' e revolta fãs

23/04/2018 | 17:33



O apresentador Faustão gerou revolta entre fãs do grupo Fifth Harmony após um comentário feito durante o Domingão do Faustão que foi ao ar no último domingo, 22.

Faustão tentou lembrar o nome do grupo, pedindo ajuda a seus convidados. Após questionarem se ele estava se referindo às bailarinas, o apresentador respondeu: "Não, aquelas quatro gordinhas, quatro 'Faustinhas' que vieram cantar aqui. Como é que chamava? Fifth... É esse troço aí."

O grupo - que recentemente anunciou que passará por um hiato - se apresentou no Domingão em outubro de 2017, quando passou pelo Brasil.

Diversos fãs utilizaram as redes sociais para criticar Faustão pelo uso do termo "gordinhas".