Advogados de Scarpa chamam Fluminense de 'intransigente'

23/04/2018 | 17:30



Os advogados do meia Gustavo Scarpa criticaram o Fluminense nesta segunda-feira. Por meio de uma nota oficial, a equipe jurídica classificou como "intransigente" a postura do clube em meio ao processo que cobra quase R$ 9 milhões do time tricolor e a rescisão de seu contrato. A última audiência do caso, na semana passada, acabou sem desfecho.

"Informamos que, em momento algum, o atleta Gustavo Scarpa recusou qualquer tipo de comunicação com o Fluminense Football Club. A verdade é que o Fluminense, que tem apenas objetivos financeiros no assunto - mas nenhum interesse esportivo -, vem se mostrando intransigente e obrigatoriamente quer impor e envolver um terceiro que não é parte no processo, fato esse que independe da vontade do atleta", diz o texto, assinado pelo advogado Bruno Tocantins e sua equipe.

O Palmeiras, o terceiro interessado do processo mencionado na nota, deve esperar o fim do caso na Justiça. Scarpa fechou com o clube paulista no começo do ano graças a uma liminar que rescindiu seu contrato com o Fluminense. No processo, ele alega ter mais de R$ 9 milhões a receber do time carioca referentes aos salários, férias e 13º salário que estariam atrasados, além parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O clube carioca cassou a liminar.

Enquanto o processo não se definir, Scarpa continua vinculado ao Fluminense. O Ministério Público do Trabalho deu parecer favorável ao atleta, mas a decisão não tem valor prático no momento. A definição final virá em audiência na 70ª Vara do Trabalho dentro de um mês.