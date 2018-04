Marina Ruy Barbosa fala sobre sua fortuna milionária

23/04/2018 | 16:11



Que Marina Ruy Barbosa é uma das grandes estrelas do Brasil, não é novidade. Com seu trabalho contínuo, ela é reconhecida internacionalmente e já soma uma fortuna de milhões de reais. É claro que, com todo esse sucesso, é necessário ter muita responsabilidade e a beldade revelou ao jornal O Globo que desde muito pequena lida com essas questões.

Aos 22 anos de idade, a ruiva é considerada uma das atrizes mais bem pagas do Brasil e justifica esse sucesso com seu árduo trabalho. Desde os nove anos de idade Marina pode ser vistas nas telinhas e em filmes, assim como em propagandas publicitárias e, por mais que tenha começado muito cedo, afirma que sempre foi muito feliz com suas escolhas.

- Tenho que agradecer. Sou viciada em trabalho. Obviamente por isso precisei ter disciplina e responsabilidade para lidar com certas coisas desde cedo, com dinheiro, até com impostos, contou ao veículo.

A atriz, esbanjando simpatia, lida com as questões de seu dia a dia com muita maturidade e, ao ser questionada sobre seu casamento com o empresário Xande Negrão, ela não pensa duas vezes ao disparar:

- Muita gente me critica, por exemplo, pelo fato de eu ter me casado muito cedo. Mas escolher casar aos 22 anos também é ter a liberdade de poder decidir a própria vida. Essa é a mulher de hoje.

É fato que, além de talentosíssima, Marina Ruy Barbosa é uma grande mulher.