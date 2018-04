Thiago Fragoso passa por cirurgia para tirar nódulo nos rins e passa bem

23/04/2018 | 16:11



Após muitos fãs ficarem preocupados com o estado de saúde de Thiago Fragoso na última sexta-feira, dia 20, quando foi divulgado pelo colunista Léo Dias em um programa de televisão que o ator estaria com uma grave doença, ele se manifestou através de sua assessoria de imprensa contando o que realmente está acontecendo.

A nota diz:

Gostaríamos de agradecer em nome do ator Thiago Fragoso por todo carinho que tem chegado até ele. Aproveitamos para informar em primeiro lugar que Thiago encontra-se bem e descansando. O ator aproveitou os dias que não grava para realização de exames, onde foi constatada a necessidade de se submeter a uma cirurgia nos rins para retirada de um nódulo. Estamos muito felizes em dizer que o procedimento realizado pelo Dr. Arie Carneiro foi um sucesso e que Thiago poderá em breve retornar as suas atividades, o que inclui gravar a novela O Outro Lado do Paraíso.

Procurada, a assessoria de imprensa da Globo confirma que nesta semana o ator não tem cenas programadas, devendo voltar ao trabalho apenas na semana que vem.

Melhoras para Thiago Fragoso!