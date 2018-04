Nasce a terceira filha de Dwayne Johnson, o The Rock: Orgulhoso por trazer outra garota forte neste mundo

23/04/2018 | 16:11



Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, anunciou o nascimento de sua terceira filha! O astro publicou em seu Instagram uma foto super fofa, em que aparece com a pequena em seu peito, logo após o nascimento. Além de anunciar o nome da pequena - Tiana Gia Johnson -, o astro de filmes de ação escreveu o seguinte texto:

Abençoado e orgulhoso por trazer outra garota forte neste mundo. Tiana Gia Johnson veio ao mundo como uma força da natureza e a mamãe Lauren Hashian fez o parto e deu à luz como uma verdadeira estrela do rock. Eu fui criado e estive acompanhado de mulheres fortes e amáveis por toda a minha vida, mas depois de participar do parto da bebê Tia é difícil expressar o novo nível de amor, respeito e admiração que eu tenho por Lauren e todas as mães e mulheres por aí.

Ele ainda continua:

Uma palavra para os cavalheiros: é difícil estar ao lado de sua mulher quando ela está dando à luz, apoiar como você pode... dando as mãos, segurando pernas, o que você quiser fazer. Mas se você realmente quiser entender o momento mais poderoso que a vida pode te oferecer - veja sua criança nascer. É algo que muda a sua vida e o respeito e a admiração que você tem por sua mulher será para sempre sem limites. E para a minha terceira e mais nova filha, Tiana Gia, (...) você tem o meu amor. Eu vou te amar, te proteger, te guiar e te fazer rir para o resto de minha vida. Seu pai maluco tem muitas responsabilidades e usa muitos chapéus neste mundão, mas ser o seu pai sempre será o que eu mais tenho orgulho em usar. Ah, e mais uma coisa... você vai amar andar na caminhonete do papai.

Muito amor, né?

Lembrando que ele já é papai de Simone Alexandra e Jasmine Lia, ambas também fruto do relacionamento do ator com Lauren, com quem está casado desde 2007.