Superávit da balança na 3ª semana de abril fica em US$ 1,217 bilhão

23/04/2018 | 15:27



A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,217 bilhão na terceira semana de abril, informou nesta segunda-feira, 23, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O período inclui operações realizadas entre os dias 16 e 22 deste mês.

O saldo positivo na primeira semana foi fruto de US$ 4,701 bilhões em exportações e de US$ 3,484 bilhões em importações.

Com o resultado, a balança comercial acumula um superávit de US$ 4,541 bilhões apenas no mês de abril. No acumulado do ano até a terceira semana deste mês, o saldo é positivo em US$ 18,490 bilhões.

Média

A média diária das exportações da terceira semana chegou a US$ 940,3 milhões, abaixo da média observada até a segunda semana (US$ 980,2 milhões) devido à queda nas exportações de produtos básicos, semimanufaturados e manufaturados. Do lado das importações, a média da terceira semana (US$ 696,8 milhões) ficou acima da média até a segunda semana (R$ 647,8 milhões).

No acumulado de abril, a média diária de exportações foi de US$ 966,9 milhões, abaixo do verificado em abril do ano passado (US$ 982,2 milhões), embora tenha havido crescimento nas vendas de produtos básicos.

Já nas importações, a média diária até a terceira semana de abril, de US$ 664,2 milhões, ficou acima da média de abril do ano passado (US$ 595,4 milhões).