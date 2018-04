MDIC: Brasil e Argentina podem ter acordo para convergir regulação de veículos

23/04/2018 | 15:19



O secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Igor Calvet, afirmou nesta segunda-feira que Brasil e Argentina poderão fechar, em meados deste ano, um acordo para convergência regulatória no setor automotivo.

A convergência regulatória, segundo ele, envolve a definição de parâmetros similares para segurança veicular e emissões de gases poluentes, para que as fábricas instaladas nos dois países possam produzir de acordo com as mesmas normas. O assunto foi discutido entre os dois governos na semana passada. Uma próxima reunião está marcada para junho.

O acordo, disse o secretário, vai incluir um plano de ações, para detalhar de que forma se dará a convergência regulatória. As declarações de Calvet foram dadas durante apresentação em evento do setor automotivo em São Paulo, realizado pela editora AutoData.