Em desfile na SPFW, estilista Raquel Davidowicz traz o estrangeiro à moda: - Todo mundo é imigrante

23/04/2018 | 15:11



Abrindo o terceiro dia da SPFW na manhã desta segunda-feira, dia 23, Raquel Davidowicz, estilista da grife Uma, trouxe o tema Origem à passarela, instalada no Museu da Imigração.

O local escolhido pela estilista, aliás, dialoga diretamente com o tema que guiou toda a coleção. Em conversa com a imprensa, Raquel falou um pouco mais sobre a escolha do tema e do local:

- A gente queria fazer um desfile que mostrasse essa diversidade cultural. Como eu conhecia o museu, a gente percebeu que dá para fazer essa imersão nessas diversas culturas.

Na coleção, estrangeiro e diversidade tornam-se sinônimos e aparecem na sobreposição de diferentes texturas. A combinação de tecidos, materiais e cores também marcaram o desfile e o uso do tricô - seja em turbantes, cachecóis, saias sobre calças e suéter - merece atenção especial.

Os acessórios compõem um dos pontos altos da coleção. Além do uso de sobreposições, o volume foi criado a partir de pochetes repletas de bolsos e repartimentos, que são desejo imediato e vão do dia a dia à produções mais elaboradas. Nos pés, botas anatômicas e coturnos pretos com sola de borracha e cadarços brancos ou azuis reforçam o caráter prático da coleção.

O utilitarismo, aliás, foi eleito pela estilista como característica que promete ser tendência e ainda deve aparecer bastante nesta temporada.

No backstage, as modelos eram apresentadas com suas origens. A estilista contou que priorizou a composição de um casting eclético e seu intuito era mostrar que a gente não é 100% brasileiro, todo mundo é imigrante de algum lugar. O desfile também contou com a presença da neta de Audrey Hepburn, Emma Kathleen Ferrer, convidada especial de Raquel.