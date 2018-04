Nicki Minaj dispará que, pelo jeito, virá ao Brasil: Vocês são os melhores fãs do mundo!

23/04/2018 | 15:11



Nicki Minaj recorreu ao Twitter no último domingo, dia 22, para anunciar que está prestes a fazer uma turnê. Primeiramente, ela fez uma enquete perguntando se seus fãs estavam com dinheiro, no momento, para poder comprar os ingressos para seu show e, depois, disparou:

Se você perder essa turnê, fique bravo consigo mesmo! Esse álbum é tão... AAAAAAAHHH!!!! Não consigo superá-lo!

Então, um brasileiro perguntou se Nicki viria se apresentar no Brasil e a cantora não poupou palavras:

Sim, Brazil! Eu prometi para vocês. Estou indo para todos os lugares. Mas, por favor, não me perguntem sobre locais específicos. Vocês são os melhores fãs do mundo.

Incrível, né? Mal podemos esperar.