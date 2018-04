Kate Middleton volta para casa menos de 6 horas depois de dar à luz

23/04/2018 | 14:25



A duquesa de Cambridge deixou o hospital cerca de cinco horas depois de dar à luz o terceiro filho com o príncipe William, nesta segunda-feira, 23. Na saída da ala privada do Hospital St. Mary's, no centro de Londres, Kate Middleton e o príncipe seguraram o recém-nascido e acenaram para a multidão que esperava o mais novo integrante da família real.

Depois disso, o casal saiu de carro para voltar ao Palácio de Kensington. Ela chamou a atenção por sair do hospital 5 horas e 57 minutos depois de ter o bebê, calçando sapatos de salto alto.