Annette Benning foi picada por carrapato durante filmagem

23/04/2018 | 14:11



Annette Benning revelou durante entrevista que, nas filmagens de seu mais novo longa, The Seagull, ela foi mordida por um carrapato.

Segundo informações do Page Six, os atores do elenco do filme, que ainda conta com Saoirse Ronan, Corey Stoll, Michael Zegen, Billy Howle e Mare Winningham, revelaram que tiveram que lidar com mosquitos, o calor excessivo e até mesmo a presença de ursos no local de filmagens.

Quem levou a pior mesmo foi Annette, que teve que ser levada ao hospital, já que carrapatos podem transmitir a doença da Lyme:

- Não foi tão ruim. Eu sou da Califórnia, então a doença de Lyme é muito assustadora. Eu exagerei um pouco... não foi grande coisa e eu tendo a ficar bem calma em relação a essas coisas no geral, mas quando aquele carrapato me mordeu, eu fiquei assustada.