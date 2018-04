CAS revalida resultados de 27 atletas russos punidos por doping em Sochi

23/04/2018 | 14:03



A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) publicou nesta segunda-feira novidades em relação aos casos de doping de atletas russos na Olimpíada de Inverno de Sochi, em 2014. O órgão decidiu aceitar a apelação de 27 competidores do país e revalidou os resultados obtidos por eles na competição.

Sem informar os nomes dos atletas, a CAS explicou que tomou a decisão favorável aos atletas após votação unânime realizado por seu comitê nesta segunda-feira. Segundo o órgão, "a evidência enviada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em relação a este problema não teve o mesmo peso em todos os casos".

"Em 27 casos, a evidência coletada não foi suficiente para estabelecer a existência de uma violação do regulamento antidoping. Em relação a estes 27 atletas, a apelação foi confirmada, as sanções anuladas e seus resultados individuais em Sochi, em 2014, foram reinstaurados", comunicou.

Desta forma, estes atletas não só tiveram os resultados revalidados como também estão livres para competir normalmente. A CAS ainda anunciou decisão relativa a outros 12 russos. E, também sem citar nomes, decidiu acabar com suas suspensões, apesar de não reinstaurar seus resultados em Sochi.

"Em outros 12 casos, a evidência coletada era suficiente para estabelecer uma manipulação da amostra de urina e, consequentemente, a violação do regulamento antidoping. As decisões do COI nestes casos foram mantidas, mas com uma exceção: os atletas foram declarados inelegíveis apenas para os Jogos Olímpicos de Pyeongchang, este ano, ao invés da suspensão pelo resto da vida", informou.