Macaulay Culkin faz revelações sobre Esqueceram de Mim e Meu Primeiro Amor

23/04/2018 | 13:11



Macaulay Culkin parou de fazer filmes aos 14 anos de idade. Hoje, com 37 anos, o astro relembrou seus grandes sucessos do cinema no programa da apresentadora Ellen DeGeneres. Macaulay revelou que simplesmente não consegue assistir ao longa Esqueceram de Mim, que é um clássico durante o Natal nos Estados Unidos. Essa fama toda, inclusive, faz com que ele evite sair de casa enquanto rolam as comemorações festivas de dezembro.

- É a minha temporada. Eu tento sair menos e menos nessa época do ano.

Macaulay começou a atuar aos quatro anos de idade - mas não colheu os frutos de seu trabalho tão cedo.

- Eu não vi o dinheiro até fazer 18 anos de idade. Eu não tinha noção nenhuma. Mas ao mesmo tempo, isso faz com que eu trate tudo como um hobby. Eu posso fazer todos os projetos que eu quero, seja escrevendo, pintando, ou até um website.

Ele também falou sobre o filme Meu Primeiro Amor e revelou qual foi o seu pensamento quando teve que beijar a atriz Anna Chlumsky quando tinha somente 11 anos de idade.

- "Garota estúpida! Vou ter que beijar uma garota". Foi assim, mais ou menos. A gente se deu muito bem, mas ao mesmo tempo foi tão vergonhoso.