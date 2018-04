Após rumores de separação, namorado de Viviane Araújo dedica música à ela

23/04/2018 | 13:11



E parece que está tudo bem! No último domingo, dia 22, Klaus Barros curtiu um show do cantor Ferrugem no evento Deixa Acontecer, no Rio de Janeiro. No meio da galera, o engenheiro fez um stories dedicando uma música à namorada, Viviane Araújo, e colocou um ponto final nos rumores de que os dois estariam se separando.

Eu juro, que eu não te amo pouco, eu amo muito / Se quiser ouvir mais alto / Vou gritar bem lá do fundo, dizia a letra da canção.

Enquanto isso, Vivi continua curtindo bastante no nordeste. Em seu Instagram, a atriz divulgou alguns cliques de biquíni e bastante sorridente.