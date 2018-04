Fiéis lotam igrejas do Rio para celebrar o Dia de São Jorge

23/04/2018 | 13:00



Milhares de fiéis se aglomeraram nas duas principais igrejas de São Jorge no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 23, dia em que se comemora o dia desse santo, com feriado no Estado do Rio.

O movimento na igreja São Gonçalo Garcia e São Jorge, no centro, começou durante a madrugada e deve se estender por todo o dia. Missas campais estão sendo realizadas na Avenida Presidente Vargas desde as 8h, de hora em hora, e ainda ocorrerão às 14h, 15h e 16h. Às 18 horas, dentro da igreja haverá missa solene presidida pelo cardeal Dom Orani Tempesta, e a missa de encerramento será às 20h.

Em Quintino, na zona norte do Rio, a igreja de São Jorge também atrai milhares de fiéis desde a madrugada. Às 5h foi celebrada a missa da Alvorada, com a tradicional queima de fogos. Às 10h, o cardeal Dom Orani celebrou uma missa, e às 16 horas terá início uma procissão. A última missa ocorre às 18h.