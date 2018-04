Desaparecimento de francês na Serra da Mantiqueira completa uma semana

23/04/2018 | 12:55



Nesta segunda-feira, 23, completou-se uma semana que o esportista francês Gilbert Eric Welterlin desapareceu no Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, entre os municípios de Delfim Moreira (MG) e Piquete (SP). Mais de cem pessoas, entre militares e voluntários, estão mobilizadas à procura do esportista. As ações contam ainda com a ajuda de cães farejadores, drones e helicópteros.

Eric tem 53 anos e sumiu na última segunda-feira, 16, após sair para treinar na região. Seu carro foi localizado na base do pico sem sinais de arrombamento.

O francês mora há três anos em Itajubá, sul de Minas Gerais, onde se casou com uma juíza do Trabalho. Ele saiu de casa com o objetivo de subir e descer o Pico dos Marins - que tem 2 mil metros de altitude -, quando foi visto pela última vez.

O esportista pratica corridas de montanhas, está acostumado a disputar competições internacionais e quando desapareceu portava somente equipamentos mínimos de sobrevivência - jaqueta impermeável, cobertor de emergência e "head-lamp" (dispositivo de luz para usar na cabeça).

De acordo com amigos, ele está sem o celular, mas o GPS de seu relógio pode ser rastreado. "A localização exata não foi possível porque o modelo de GPS do relógio não faz atualizações em tempo real", informou Rodrigo Nunes, que ajuda na procura.

Uma base foi montada pelos envolvidos nas buscas e novas ações foram planejadas para este início de semana. Equipes saíram cedo nesta manhã.

O trabalho reúne força-tarefa das Polícias Militar e Ambiental de São Paulo e de Minas Gerais, bombeiros dos dois Estados, Radiopatrulha Aérea de São José dos Campos (SP), Canil Central, Canil Setorial de Taubaté (SP) e COE (Comando de Operações Especiais) de São Paulo.