Do pastel ao royal, sombra azul está de volta

23/04/2018 | 12:27



O azul é a cor mais quente, pelo menos no mundo da maquiagem. Depois da febre dos tons avermelhados, agora é a vez do azul reinar no mundo da maquiagem. A cor foi aposta de alguns desfiles, como nas últimas apresentações de Iris Van Herpen e Anna Sui, e já conquistou algumas personalidades como a atriz Emma Stone e a modelo Emily Ratajkowski. Anitta apostou no visual metalizado, que ficou a cara dos anos 1970, em seu novo clipe, "Indecente".

Quem também embarcou na tendência foi Kim Kardashian, que lançou uma sombra em um tom vibrante da cor. Na festa que celebrava o lançamento da última linha da KKW Beauty, grande parte dos convidados já usava o tom nos olhos.

"Depois de alguns anos da maquiagem 'sem make', as pessoas estão prontas para a volta das cores", explicou Morgane Martini, porta voz da Marc Jacobs Beauty. "Acho que as mulheres estão procurando mais diversão na maquiagem."

"Não acho que existam regras para usar", ensina a maquiadora. "A maquiagem é um acessório, uma ferramenta divertida para você se expressar a sentir bonita." Para as iniciantes o mundo da maquiagem, Morgane recomenda usar pincéis para esfumar a sombra e não deixá-la marcada e sempre ir construindo camadas, aplicando pouco produto por vez e colocando mais aos poucos.

A tendência aparece com algumas variações. Do azul pastel mate, que dá ao visual um perfume anos 1960, ao oitentista azul royal com glitter, tem para todos os gostos. "Os tons mais vibrantes ficam fantásticos em peles mais escuras e o pastel combina com as pessoas mais pálidas. Mas não existem regras. Brincar com a maquiagem é a chave do sucesso", finalizou Morgane.