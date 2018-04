Coreia do Sul interrompe propaganda anti-Coreia do Norte antes de reunião

23/04/2018 | 12:01



A Coreia do Sul interrompeu nesta segunda-feira a emissão de propaganda contra a Coreia do Norte na fronteira, no momento em que os dois países fecham detalhes para um encontro de líderes. A reunião, prevista para esta sexta-feira, deve ter um foco no programa nuclear do regime de Pyongyang.

O governo sul-coreano tem usado alto-falantes para emitir propaganda e músicas do pop sul-coreano (K-pop) desde que os norte-coreanos fizeram seu quarto teste nuclear, no início de 2016. A Coreia do Norte, por sua vez, passou a lançar balões com folhetos contra a Coreia do Sul do outro lado da fronteira.

A Coreia do Sul interrompeu essas transmissões na segunda-feira para reduzir a tensão militar e estabelecer um ambiente de diálogo pacífico, de acordo com nota do Ministério da Defesa de Seul. O país disse esperar que isso interrompa a propaganda dos dois lados.

A agência Yonhap, citando uma fonte do governo, disse que a Coreia do Norte aparentemente interrompeu boa parte de suas emissões de propaganda nesta segunda-feira.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, devem se reunir na vila de Panmunjon, na fronteira entre os países. Kim deve ainda ter outro encontro com o presidente dos EUA, Donald Trump, em maio ou no início de junho, no que deve ser o primeiro encontro de cúpula entre esses países. Kim tem dito que está disposto a negociar o programa nuclear. Fonte: Associated Press.