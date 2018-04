Mariana Goldfarb é fotografada por Cauã Reymond: Pelos olhos do meu amor

23/04/2018 | 12:11



Mariana Goldfarb e Cauã Reymond recentemente retomaram o relacionamento de pouco mais de dois anos após um breve término. Desde então, o casal não esconde mais o amor que sente e está constantemente trocando declarações apaixonadas por meio das redes sociais.

No último domingo, dia 22, foi a vez da modelo postar uma foto em seu Instagram que foi clicada pelo ator. Na imagem, ela aparece deitada no chão lendo um livro em meio a um cenário bem bonito, com o sol se pondo ao fundo. Na legenda, escreveu o seguinte:

É que às vezes me faltam palavras. Pelos olhos do meu amor. @cauareymond

Eles haviam se separado por um tempo e passaram o Carnaval afastados, levantando rumores de que Mariana estaria com um novo namorado. Porém, ao passarem a Páscoa juntos, ambos eventualmente admitiram que o relacionamento está indo muito bem.