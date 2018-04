Zezé di Camargo se emociona ao falar sobre problema de saúde do pai

23/04/2018 | 12:11



No último domingo, dia 22, aconteceu a estreia de Agora é com Datena, novo programa da Band, que traz José Luiz Datena à frente de uma atração de variedades e entrevistas. E um de seus primeiros convidados foi Zezé di Camargo, que acabou se emocionando ao revelar que seu pai, Francisco, está com um problema de saúde.

- A gente não noticiou para o Brasil porque a gente não quer causar expectativa, enfim, a gente tá vivendo um período muito difícil com o nosso pai. (...) Meu pai tá passando por um momento difícil de saúde. Terça-feira ele vai passar por uma cirurgia que não é fácil. É a vida, meu pai tem 81 anos.

Datena então o consola e diz:

- O Brasil está rezando por ele, o Brasil está orando por ele, o Brasil está com ele.

Ao final do programa, o sertanejo ainda fala:

- Desculpa a emoção no final. Eu falo do meu pai porque ele tá passando por um período difícil agora, mas meu pai, minha mãe, juntamente com os meus filhos, são as cinco maiores joias que eu tenho na vida. Eu abro mão da minha vida, mas não abro mão deles. (...) Não existem palavras que possam definir o que estou sentindo agora, estou aqui porque o coração é grande. (...) Tô aqui no seu programa hoje pra pedir pro Brasil inteiro que eleve seu pensamento um minutinho. Milhões e milhões de pessoas que também estão precisando de oração neste momento e dentre esses milhões está o meu pai.