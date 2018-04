Silvero Pereira impressiona como Freddie Mercury no Show dos Famosos

23/04/2018 | 12:11



Depois de se apresentar como Pabllo Vittar em sua primeira performance no Show dos Famosos, no último domingo, dia 22, Silvero Pereira surpreendeu no palco do Domingão do Faustão e se transformou em Freddie Mercury, fazendo com que os jurados da temporada, Boninho, Claudia Raia e Miguel Falabella, se emocionassem.

Ele cantou o sucesso internacional I Want To Break Free, e impressionou o público ao homenagear o cantor britânico. Sua performance lhe rendeu o primeiro lugar no ranking de notas do grupo dois.

Já Helga Nemeczyk interpretou a cantora norte-americana Madonna com o hit Material Girl. Ela ficou bem parecida com a cantora pop.

Paulo Ricardo, por sua vez, entrou no clima do swing caribenho da música Despacito e homenageou o cantor porto-riquenho Luis Fonsi. O que você achou do visual do cantor?

E a última apresentação foi de Sandra de Sá, que fez uma homenagem a Jamelão ao cantar o samba Exaltação à Mangueira. Com isso, a classificação deste grupo ficou assim: Silvero Pereira em primeiro lugar, com 78,6 pontos, Helga Nemeczyk em segundo, com 78,4 pontos, Sandra de Sá em terceiro, com 78 pontos, e Paulo Ricardo está na lanterninha, com 77,4 pontos. Para quem vai a sua torcida?