Sem jogar, Bia Haddad ganha uma posição no ranking da WTA

23/04/2018 | 11:57



Mesmo sem entrar em quadra na semana passada, a brasileira Beatriz Haddad Maia ganhou uma posição no ranking da WTA. Na atualização desta segunda-feira, a número 1 do País aparece na 62ª colocação numa lista que contou com poucas mudanças. No Top 10, não houve qualquer alteração em razão da disputa da Fed Cup.

Bia Haddad não joga desde o Torneio Charleston, nos Estados Unidos, onde sentiu dores no punho esquerdo. Desde então, desistiu de competir em Bogotá, onde nem chegou a entrar em quadra. Seu plano inicial era voltar a jogar nesta semana, em Istambul, na Turquia. Mas ela decidiu ficar de fora.

No Top 10, a romena Simona Halep manteve a liderança, sem sofrer ameaças. A dinamarquesa Caroline Wozniacki continua em segundo lugar, sendo seguida pela espanhola Garbiñe Muguruza, pela ucraniana Elina Svitolina e pela letã Jelena Ostapenko.

A lista das dez primeiras tem ainda a checa Karolina Pliskova, na sexta colocação. Ela e a compatriota Petra Kvitova (10ª) conduziram a equipe do país a vencer a Alemanha por 4 a 1, no fim de semana. O triunfo levou as checas à final, contra os Estados Unidos, que teve em quadra Sloane Stephens, nona do mundo, na vitória sobre a França.

O Top 10 tem ainda a francesa Caroline García, atual sétima do mundo, e a norte-americana Venus Williams, oitava colocada.

A próxima atualização do ranking deve contar com mudanças em razão da disputa de dois torneios nesta semana, sendo um deles de nível Premier, que distribui mais pontos, em Stuttgart. A outra competição, de nível International, será em Istambul.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1.º - Simona Halep (ROM), 8.140 pontos

2.º - Caroline Wozniacki (DIN), 6.790

3.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.065

4.º - Elina Svitolina (UCR), 5.630

5.º - Jelena Ostapenko (LET), 5.307

6.º - Karolina Pliskova (RCH), 4.730

7.º - Caroline García (FRA), 4.615

8.º - Venus Williams (EUA), 4.276

9.º - Sloane Stephens (EUA), 3.938

10.º - Petra Kvitova (RCH), 3.271

11.º - Julia Görges (ALE), 2.980

12.º - Angelique Kerber (ALE), 2.971

13.º - Madison Keys (EUA), 2.722

14.º - Daria Kasatkina (RUS), 2.570

15.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.545

16.º - CoCo Vandeweghe (EUA), 2.488

17.º - Elise Mertens (BEL), 2.420

18.º - Magdalena Rybarikova (ESL), 2.350

19.º - Ashleigh Barty (AUS), 2.318

20.º - Kristina Mladenovic (FRA), 2.280

62.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 948

443.º - Gabriela Cé (BRA), 79

463.º - Nathaly Kurata (BRA), 73

477.º - Laura Pigossi (BRA), 69