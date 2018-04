ONU elogia decisão da Coreia do Norte de suspender testes com mísseis

23/04/2018 | 11:21



A representante da Organização das Nações Unidas (ONU) para assuntos de desarmamento, a subsecretária-geral Izumi Nakamitsu, elogiou hoje a Coreia do Norte pela decisão anunciada no fim de semana de suspender seus testes com mísseis balísticos e desmontar instalações nucleares como "desdobramentos bem-vindos".

Nakamitsu disse esperar que a iniciativa "contribua para gerar confiança" e sustentar o diálogo.

De modo geral, no entanto, Nakamitsu alertou que "a ameaça de uso, intencional ou não, de armas nucleares está crescendo".

Nakamitsu fez os comentários no início de uma conferência preparatória de duas semanas para o 50º aniversário do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP) - que tem ajudado a limitar o uso de armas nucleares -, em 2020. Fonte: Associated Press.