Palmeiras afirma não temer punição dada a Bruno Henrique na Itália

23/04/2018 | 11:13



A diretoria do Palmeiras diz não estar preocupada com a punição divulgada na Itália, na última semana, para o volante Bruno Henrique. A seção disciplinária da Federação Italiana de Futebol suspendeu o jogador por um ano por ter atuado por uma temporada pelo Palermo entre 2016 e 2017 com um passaporte falsificado.

Bruno Henrique atuou normalmente neste domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Inter, no Pacaembu, e não deve ter a presença no time afetada pelo caso. "Isso está com o nosso departamento jurídico. Pelo que me falaram, não tem nada com o Palmeiras. Só se for para a Fifa. Mas tem recurso, muito recurso. Não é nenhuma preocupação nesse momento", afirmou o diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos.

A pena para Bruno Henrique é resultado de uma intensa investigação na Itália sobre um esquema de passaportes falsificados. Os principais beneficiados pelo esquema foram brasileiros, inclusive jogadores de futebol e futsal. A estimativa é de pelo menos 300 documentos tenham sido emitidos de forma irregular apenas nos últimos anos.

Segundo Mattos, não há risco de o Palmeiras ser prejudicado com a suspensão anunciada a Bruno Henrique. "Soube que houve 300 casos iguais a esse julgados lá. A maioria pegou um ano de suspensão e no primeiro recurso todo mundo ficou livre", disse o dirigente.