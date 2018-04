Sono Quality realiza meeting para funcionários

Gabriela Lopes



23/04/2018 | 12:00



A 16ª Convenção Nacional da Sono Quality – atua com colchões e travesseiros terapêuticos – reuniu no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, colaboradores do grupo, além de celebridades como João kleber, Sônia Abrão, Maria Cândida, Celso Zucatelli e Sérgio Mallandro. A atividade, que contou com apresentações dos artistas, também premiou os melhores funcionários do último semestre. “Sempre que planejamos uma convenção são centenas de detalhes que fazem a diferença”, afirma no discurso o CEO e fundador da empresa, Ricardo Eloi.