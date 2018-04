Duda Nagle mostra Sabrina Sato de cadeira de rodas: Com amor sara mais rápido

23/04/2018 | 11:11



Sabrina Sato segue internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está tratando de uma lesão no joelho. No Instagram, Duda Nagle, noivo da apresentadora, compartilhou uma foto em que os dois aparecem nas dependências do hospital e Sabrina aparece em uma cadeira de rodas.

Com amor sara mais rápido. Só assim pra ela sossegar um pouquinho, fizemos do Hospital um Hospitel, hospital + hotel, quase um spa. Jajá ela tá de volta. Se recuperando rapidinho, escreveu na legenda da publicação.

Em seu Instagram Stories, Sabrina mostrou que aproveitou o domingo para tomar um solzinho na área externa do hospital em frente à estátua do físico que dá nome à unidade de saúde. Através das redes sociais, ela já havia tranquilizado os fãs sobre a internação.

De acordo com sua assessoria de imprensa, ela precisou ser internada após sofrer lesões no joelho e no cóccix. Ela se submeteu a alguns exames e está em total repouso para se recuperar. Após se machucar em caminha, a apresentadora ainda marcou presença no baile da amfAR, onde foi homenageada, usando bengala.