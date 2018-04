Não há "plano B" no acordo nuclear com potências e EUA devem cumpri-lo, diz Irã

23/04/2018 | 10:08



O ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, afirmou que o presidente da França, Emmanuel Macron, "está correto" ao dizer que não há "Plano B" para o acordo fechado entre Teerã e as potências internacionais. Esse acordo aumentou os controles sobre o programa nuclear iraniano, em troca do relaxamento de sanções contra o Irã. O governo do presidente Donald Trump, porém, pode recuar da iniciativa.

Zarif, em mensagem no Twitter, citou especificamente Trump, que ameaça abandonar o acordo no próximo mês. "Os líderes europeus deveriam encorajar o presidente Trump não apenas a seguir no acordo nuclear, mas, mais importante, a começar a implementar sua parte da iniciativa com boa fé."

Em outro tuíte, o ministro iraniano afirmou que a "falência moral" dos EUA teria ficado clara após o chefe da CIA, Mark Pompeo, ter admitido que no passado o Irã foi alvo de sanções por alegações falsas de que o país buscava armas nucleares. "Agora, as sanções precisam voltar porque não buscamos ogivas nucleares?", questionou.

Um recuo dos EUA no acordo nuclear teria impacto negativo para o setor de petróleo do Irã, um importante membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Pompeo pode ser confirmado hoje como o novo secretário de Estado americano, em votação no comitê de Relações Exteriores do Senado. Ele tem dito que o acordo nuclear com o Irã deve ser "consertado".