Acordo entre México e UE são "sinal para o mundo", diz autoridade do bloco

23/04/2018 | 09:23



A União Europeia afirma que um novo acordo comercial com o México é um sinal para o restante do mundo, inclusive para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A comissária de Comércio da UE, Cecilia Malmström, disse que o acordo preliminar fechado no sábado, que deve ainda ser finalizado neste ano, é "um sinal poderoso para todo o mundo".

De acordo com a autoridade, o acordo mostra que "com o crescente protecionismo em certas partes do mundo, muitos de nós acreditam que bons acordos comerciais podem ser feitos para o benefício dos consumidores e das companhias".

O acordo é fechado no momento em que os EUA insistem em rever iniciativas comerciais para corrigir supostos desequilíbrios, o que gera incerteza sobre a relação comercial dos EUA e do México.

A iniciativa entre a UE e o México retira tarifas de queijos, chocolates, massas e outros alimentos. Também atualiza e expande um acordo de duas décadas atrás para incluir serviços financeiros e comércio online, entre outros setores.

Malmström disse que "não sabe" como o governo americano irá interpretar o acordo comercial. A iniciativa surge também no momento em que a UE busca contornar tarifas dos EUA à importação de aço e alumínio. Fonte: Associated Press.