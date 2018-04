Grávida pela primeira vez, Isis Valverde revela sexo do bebê

23/04/2018 | 09:11



Isis Valverde não conseguiu guardar segredo durante muito tempo e acabou revelando o sexo de seu primeiro filho, fruto da relação com André Resende, através das redes sociais. No Instagram, amigos da atriz, que estiveram no chá de revelação que ela realizou no fim de semana, entregaram que o bebê é um menino.

Toda a felicidade do mundo para vocês amiga! É um menino, escreveu uma amiga de Isis no Instagram Stories ao compartilhar uma fotos das duas juntinhas durante o evento.

A atriz também usou as redes sociais para se manifestar sobre a novidade, no entanto, acabou apagando a publicação de seu perfil no Instagram algumas horas após a divulgação. De acordo com o jornal Extra, ela publicou uma imagem da decoração do evento, com a plaquinha escrita Time dos meninos.

Isis também pediu paciência aos fãs que já estão cobrando por uma foto da barriguinha da beldade. Isso porque, ainda é difícil notar o crescimento da barriguinha da atriz, que revelou a gravidez no início deste mês.