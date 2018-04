Em trabalho de parto, Kate Middleton dá entrada em hospital

23/04/2018 | 08:11



Kate Middleton pode dar à luz a qualquer momento! O Palácio de Kensington anunciou na manhã desta segunda-feira, dia 23, que a duquesa de Cambridge deu entrada no hospital St. Mary em Londres, nos primeiros estágios do trabalho de parto.

Sua Alteza Real a Duquesa de Cambridge foi internada no Hospital St. Mary, em Paddington, Londres, no início da manhã, nos primeiros estágios do trabalho de parto. A Duquesa viajou de carro do Palácio de Kensington até o Hospital St. Mary com o Duque de Cambridge, disse o palácio através de comunicado divulgado nas redes sociais.

A duquesa de Cambridge está grávida de seu terceiro filho com o príncipe William, neto da rainha Elizabeth II. Assim como aconteceu com George e Charlotte, que nasceram no mesmo hospital, o casal mantém suspense sobre o sexo do novo herdeiro, que poderá ter título de príncipe ou princesa de Cambridge.

A entrada da maternidade está tomada por fãs e pela imprensa britânica, que aguardam o anúncio do nascimento do terceiro bebê de Kate Middleton. A segurança do local também foi reforçada e nas redes sociais é possível encontrar fotos do local lotado por policiais e curiosos.

O bebê será o quinto na linha de sucessão pela Coroa, depois do avô, o príncipe Charles, do pai, príncipe William e os irmãos, príncipe George e princesa Charlotte. Assim, o príncipe Harry, irmão de William, tem ainda menos chances de ocupar o trono real, e vai para a sexta posição.

O nascimento do terceiro bebê real da família de William e Kate ocorrerá poucas semanas antes do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, que acontecerá no dia 19 de maio em Windsor. Além disso, no sábado, dia 21 de abril, a rainha Elizabeth II comemorou 92 anos de idade.