Botafogo visita Sport no Recife pela primeira vitória no Campeonato Brasileiro

23/04/2018 | 07:20



O Botafogo vai ao estádio da Ilha do Retiro, no Recife, para buscar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro diante do Sport, no fechamento da segunda rodada da competição, nesta segunda-feira, às 20 horas. A ideia do time carioca é ganhar corpo e, como gosta de dizer o técnico Alberto Valentim, ir crescendo aos poucos.

A Ilha do Retiro foi justamente o palco da última vitória do Botafogo no Brasileirão do ano passado. Depois do triunfo por 2 a 1, na 33.ª rodada, a equipe alvinegra entrou em crise ao empatar dois jogos e perder outros três e ficar sem uma das vagas à Copa Libertadores deste ano.

O time alvinegro vem de atuação razoável no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, diante do Palmeiras na estreia da competição. Muito desfalcado, saiu atrás no placar e, apesar de certa desorganização, conseguiu o empate na base da abafa nos minutos finais da partida, com um gol do zagueiro Igor Rabello.

Alberto Valentim acredita que os seus comandados podem crescer ao longo da competição de forma gradual. Em seu discurso, ele costuma pregar paciência no encaixe do jogo do time e evitar fazer projeções longas, sempre pensando em jogo após jogo. "No Brasileiro, a gente vai jogo a jogo, é outro tipo de campeonato. São 38 finais de verdade. Você vai crescendo, se preocupando a cada jogo", afirmou o treinador em entrevista coletiva na última sexta-feira.

Alberto Valentim teve muito desfalques na rodada inicial. Para o jogo no Recife, não será diferente. Ele perdeu o atacante Leandro Carvalho, que tem uma lesão no joelho direito e ficará de molho por pelo menos um mês. O volante Marcelo, com um problema no joelho esquerdo, e Moisés (entorse no tornozelo direito), seguem em recuperação das lesões e também não jogam. Outro que também pode não jogar no Recife é o meia Matheus Fernandes. Titular na estreia, o jovem torceu o tornozelo direito em treinamento na última semana e ainda é dúvida.

Nem só de notícias ruins vive o técnico botafoguense. Destaque no Campeonato Carioca, o meia Luiz Fernando treinou normalmente nos últimos dias e pode voltar, assim como Renatinho, que está em fase final de transição física e tem boas chances de estar apto para jogar. O centroavante uruguaio Rodrigo Aguirre fez as primeiras atividades com bola nesta semana desde que chegou ao clube e a expectativa é que estreie contra o Grêmio na próxima rodada.