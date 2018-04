Com desfalques, Botafogo chega ao Recife para a partida contra o Sport

22/04/2018 | 21:33



O Botafogo chegou ao Recife na noite deste domingo com desfalques e uma dúvida na escalação para a partida contra o Sport, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio da Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os meias Luiz Fernando e Renatinho, com problemas físicos, não viajaram com a delegação. E o técnico Alberto Valentim ainda não definiu o seu ataque.

Luiz Fernando ainda não foi relacionado neste Brasileirão, apesar de já ter treinado no campo nesta semana, após a lesão no tornozelo direito. Também seguem fora do time o volante Marcelo e Renatinho, também por problemas físicos. O meia está em momento mais avançado na recuperação. Sem Leandro Carvalho, que vai passar por cirurgia no joelho direito, Rodrigo Pimpão deve começar jogando no ataque.

O lateral-esquerdo Moisés ainda não foi a campo após o segundo jogo da final do Campeonato Carioca contra o Vasco. Por outro lado, Matheus Fernandes vai para a partida, apesar das dores ao longo da semana. Se começar jogando, o Botafogo vai repetir o meio de campo que iniciou o duelo contra o Palmeiras na estreia: com Gustavo Bochecha e Rodrigo Lindoso.

O provável Botafogo para iniciar o jogo tem: Gatito Fernández;, Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes e Gustavo Bochecha; Rodrigo Pimpão, Brenner e Valencia.