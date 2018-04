Bia Moço

Especial para o Diário



23/04/2018 | 07:00



Mais do que uma arte marcial japonesa, o jiu-jítsu é usado como instrumento transformador em São Caetano. O educador físico Marcelo Giunchetti, 50 anos, fez do esporte projeto social que se propõe a ajudar 197 pessoas com idade entre 5 e 60 anos a superar medos, melhorar as condições de saúde e ter qualidade de vida.

“O jiu-jítsu é só uma ferramenta de atração, até porque em lugar nenhum se treina esse esporte com mestres consagrados de graça. Mas o que eu faço aqui é um trabalho social. Unimos famílias, fortalecemos casamentos que estavam prestes a acabar, tiramos adolescentes das drogas, ensinamos disciplina e foco. Tiramos pessoas da depressão e, muito mais do que isso, criamos laços. Aqui não importa a classe social, abraçamos quem quer que venha”, considera Giunchetti.

Tudo começou no quintal da casa de um amigo, onde dava aulas da arte marcial, conta o educador físico. A ideia de expandir o trabalho se deu ao observar a empolgação do filho com as aulas, quando ainda estava em fase de aprender os primeiros passos. “Quando notei que o esporte poderia mudar a vida do meu filho, que nasceu assustado e tinha medo de absolutamente tudo (devido a trauma em acidente de carro aos 6 meses de gestação), percebi que poderia fazer muito mais pela sociedade.”

Do quintal emprestado, as aulas passaram a ser oferecidas na casa da família Giunchetti e, posteriormente, no CEE (Centro Educacional e Esportivo) Erasmo Batissaco, no bairro Mauá. A mulher, Leiza, 38, passou a colaborar e hoje atua como instrutora do grupo infantil. Incentivados pelos pais, os filhos, Ricardo, 8; e Lorena, 5, participam dos treinos diariamente. “Quando o Marcelo veio fazer aulas de jiu-jítsu em casa, percebemos que o Ricardo estava se interessando pelo esporte e hoje estamos aqui, a família toda”, observa Leiza.

O PROGRAMA

Giuchetti conta com auxílio da Prefeitura para realizar o projeto. Além de ter o espaço cedido pelo município, recebe mensalmente verba de R$ 10 mil. As aulas são gratuitas e acontecem de segunda à sexta-feira, das 19h às 20h30. Para participar não é necessário ser morador do município. “Basta chegar e querer fazer parte da nossa família. Vendemos o quimono, mas para quem não tem condições de comprar, doamos. Ficar sem fazer as aulas garanto que ninguém fica”, reforça.

HISTÓRIAS

O tatame instalado no centro de treinamento do bairro Mauá é recheado de histórias de superação. Uma delas é a da estudante Nacy Azevedo Silva Nicolau, 16. A jovem revela que as aulas de jiu-jítsu a ajudaram a superar quadro de depressão. “Tive um sério problema familiar e não consegui superar. Ainda não estou bem. É uma luta diária dentro de mim. Mas, se estou aqui, me sinto acolhida e em paz. Mudou tudo na minha vida.”

Nacy foi incentivada pelo tio, Renato Freitas da Silva, 36, o primeiro aluno de Giunchetti, a ingressar no esporte. “Vejo a melhora da autoestima dela e, consequentemente, da minha. Praticamente criei essa menina e sofremos muito vendo ela se afundar. Graças a essa grande família ela está se reerguendo”, comemora Silva.

Outra família que “se diverte” com o jiu-jítsu é a de Sidnei Ferreira da Silva, 41. Duas vezes por semana, ele, a mulher, Juliana, 40, e as duas filhas (Laura, 8, e Luiza, 6), participam das aulas. Além do fortalecimento da união familiar, o principal ganho, na visão de Juliana, foi para a caçula da casa, que tem atraso mental e de desenvolvimento. “Ela evoluiu muito, tanto nos movimentos quanto na parte cognitiva e das expressões”, ressalta.