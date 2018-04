Roger Machado elogia Lucas Lima após vitória: 'Foi um dos destaques do jogo'

22/04/2018 | 19:12



O técnico do Palmeiras, Roger Machado, procurou cuidar de Lucas Lima nos últimos dias para que o meia voltasse a jogar bem. E deu certo. Neste domingo, depois a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador elogiou a atuação do meia, que saiu aplaudido de campo depois de vivenciar maus momentos nas partidas anteriores.

Lucas Lima participou do lance do gol decisivo, marcado por Dudu, e no segundo tempo acertou a trave em uma finalização. O jogador, no entanto, passou por dias difíceis recentemente ao ser substituído nos dois últimos compromissos e treinar entre os reservas na última semana, ao dar lugar para Moisés no time.

"Mais do que a cobrança externa, tenho certeza absoluta que a auto crítica do atleta faz a maior parte do trabalho. O atleta sabe quando não está bem", afirmou o treinador. Roger Machado explicou na entrevista coletiva que se decidisse neste momento por tirar Lucas Lima da equipe, prejudicaria a autoconfiança do jogador e dificultaria uma possível reação dele para tentar recuperar a posição.

O trabalho de Roger Machado com Lucas Lima incluiu uma conversa na véspera da partida. "Mostrei o que espero dele. Não quero que ele mude sua características. Preciso é que em algum momento que ele venha buscar a bola no pé de um volante, que ele faça esse passe, e depois esteja mais próximo do gol", afirmou o treinador. O meia tenta recuperar as atuações do início do ano, quando estreou com gol e deu seis assistências para os companheiros durante o Estadual.

O treinador palmeirense classificou a atuação contra o Internacional como entre "regular e boa", mas apontou um destaque. "Hoje (domingo) para mim o Lucas Lima foi um dos destaques do jogo, articulou, finalizou dentro da área e participou da construção", explicou Roger Machado. O time volta a campo nesta quarta-feira, em Buenos Aires, para enfrentar o Boca Juniors, pela Copa Libertadores.