Prefeitos terão quebra-cabeça do reajuste salarial

Fabio Martins

do Diário do Grande ABC



23/04/2018 | 07:20



Embora haja discurso de cenário financeiro apertado dos municípios, os prefeitos do Grande ABC já enfrentam neste momento pressão do funcionalismo por aumento salarial no atual exercício, principalmente porque o panorama de crise resultou em reajuste zero em boa parte da região no ano passado. Em Mauá, Atila Jacomussi (PSB) publicou decreto que trata sobre incorporação de abono. Os governo de Santo André e Diadema, por sua vez, chefiados por Paulo Serra (PSDB) e Lauro Michels (PV), iniciaram tratativas com o sindicato da categoria na tentativa de encontrar um acordo, mas não houve consenso em relação aos valores.

O decreto formatado por Atila frisa que o valor será incorporado aos salários e vencimento dos servidores, de forma escalonada, sendo 50% incorporado em abril e a outra metade em outubro, proporcionalmente à carga horária dos funcionários. A quantia varia de R$ 45 até R$ 150. O documento cita que receberão o benefício servidores municipais titulares de cargos de provimento efetivo e em comissão, bem como os contratados por meio de regime temporário, como agentes de Saúde.

Em solo andreense, o Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos) pede 8,07% de acréscimo nos rendimentos, o que engloba 3,07% da inflação calculada pelo IPC-DI/FGV (Índice de Preços ao Consumidor/Disponibilidade Interna, elaborado pela Fundação Getulio Vargas) nos últimos 12 meses, mais aumento real de 5%. A data base do funcionalismo é 1º de abril. Não há prazo, no entanto, para a resolução dos termos. Outra reivindicação é o pagamento imediato do retroativo da campanha de 2017.

Em Diadema, depois de a categoria não ter recebido reajuste em 2017, o Sindema (Sindicato dos Servidores Públicos de Diadema) oficializou pedida de 10% de aumento nos salários. Na lista de itens pautados pela entidade estão ainda acréscimo para R$ 450 do vale-alimentação (atualmente é de R$ 304,98) e do vale-refeição para R$ 31 por dia (hoje são R$ 7 diários).

Por outro lado, em São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) sancionou em março reajuste de 2,9% ao quadro de servidores ativos e inativos, que soma aproximadamente 18 mil funcionários da administração direta e indireta. O índice estabelecido pelo Paço leva em consideração a correção da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), do período de março de 2017 a fevereiro deste ano, somado a 1% a título de aumento real. A estimativa é que o acumulado da inflação deva ficar em torno de 2%.