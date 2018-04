A Lira e o cotidiano de Santo André

Ademir Médici



“A tradicional Banda Lira, conjunto andreense com 83 anos de existência, executou (hoje) o Hino Nacional Brasileiro na cerimônia de sepultamento do prefeito assassinado de Santo André, Celso Daniel (PT). A banda deve tocar ainda uma música de Chopin e o Hino do Município de Santo André. A cerimônia ocorre no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção. O sepultamento tem acesso restrito ao público.”

Cf. Diário On-Line, 21 de janeiro de 2002

O centenário da Banda Lira de Santo André (1918-2018) e as manifestações da cidade. Há uma identificação afetuosa das pessoas com a banda. Lembranças afloram.

CASO – 1

O empresário Sérgio Stanziani de Souza identificou dois tios nas duas fotos publicadas quarta-feira (‘Esta é a noite da Banda Lira de Santo André’, Memória, 18 de abril).

Numa das fotos, Stanziani reconheceu o tio Oswaldo Pelogia; na outra foto, Luiz Massaini, o maestro da Lira, irmão de outro tio do Sérgio Stanziani, Alcebiades Luiz Massaini (o Bidão), que foi diretor da Rhodia.

CASO – 2

Informamos que a Lira de Santo André se apresentou nas mais variadas manifestações, inclusive em cortejos fúnebres. Do Litoral Sul paulista, onde vive atualmente, o fotógrafo Luiz Maragni buscou em seus arquivos uma foto da Lira tocando no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção, quando da chegada do corpo do prefeito Celso Daniel.

Uma foto raríssima, pois a Imprensa foi proibida de atuar no cemitério, e Maragni, espírito de repórter, vestiu-se de coveiro, saltou um muro do cemitério e fez várias imagens. Documentos inéditos.

CASO – 3

Quarta-feira última, dia 18, na sessão solene da Câmara em homenagem ao centenário da Lira, o animador cultural Edir Linhares nos fez a seguinte pergunta: teria a Banda Lira sido formada por influência do anarcossindicalismo, tão em voga há 100 anos em São Paulo e, por extensão, em Santo André e região?

Nossa resposta, num primeiro momento, foi negativa, mas sem uma base e um estudo racionais.

Assim...

Bem, ai está a Banda Lira, repleta de planos no seu centenário. Ao longo deste ano de 2018, muitas histórias mais por certo brotarão. Vamos divulgar, uai! Afinal, são raras as instituições centenárias no Grande ABC.

Participem. E ajudem a escrever esta história, já que a Banda Lira é patrimônio cultural de Santo André e do Grande ABC.

Diário há 30 anos

Sábado, 23 de abril de 1988 – ano 30, edição 6734

Manchete – Senadores vão interpelar o governo para garantir CPI da corrupção

São Bernardo – Comerciantes e bancários do Centro de São Bernardo pedem o fim das enchentes.

Torre de segurança contra incêndios atinge o quarto andar do Paço.

Guido Fidelis – Novos planos do agente Bulganin.

O jornalista e escritor Guido Fidelis publicava crônicas regulares na página de Variedades, hoje transformada no caderno Cultura&Lazer.

Em 23 de abril de...

1883 – Inaugurada a estação do Pilar, hoje Mauá, conforme pesquisa do historiador Renato A. Dotta.

1953 – Fundada em 1951, começa a funcionar oficialmente a Rádio Clube de Santo André, atual Trianon.

n Instalado, em São Bernardo, o Tiro de Guerra 298, o segundo da região.

1958 – Fundada a AETC (Associação das Empresas de Transportes Coletivos do Grande ABC).

