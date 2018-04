Diretor da Vogue italiana se derrete por Titi: Estrela da capa

22/04/2018 | 16:11



A filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Titi, só tem quatro anos de idade, mas já é uma mini-ícone de estilo. Com looks cheios de personalidade - como os que você vê no final da matéria - e uma fofura inegável, ela agora recebeu um elogio de ninguém menos que Giovanni Bianco, diretor criativo da Vogue italiana.

Bianco postou um clique de Titi na praia e se derreteu:

Titi! Minha sobrinha é Top Model e também é a garota mais bonita do universo. Sinto muito, mas ela sabe! Tio GB já tem os direitos para fazer da minha estrela a capa da Vogue!

E é claro que Gioh comentou o fato:

Como que uma mãe fica depois de um post desse do Giovanni Bianco? Exibida? Orgulhosa? Morre? Chora? Kkkkkkk... Nada melhor pra uma mãe do que pessoas que amem seus filhos! Thanks Giovanni amado, nós te amamos!