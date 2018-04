Márcio Garcia fala sobre Tamanho Família: Preciso pensar em coisas negativas

22/04/2018 | 15:11



Aqueles que sentiam falta de ver Márcio Garcia comandando programas nas telinhas e que o acompanham desde a época de Vai Dar Namoro, exibido pela Record, agora poderão vê-lo em um novo ambiente. Desta vez, ele comanda o Tamanho Família, um programa em que coloca as famílias de diversas celebridades para se enfrentarem em diversos jogos, em busca da vitória.

Ainda que seja difícil segurar a risada com provas divertidíssimas, o apresentador revelou ao jornal O Globo que tem muita dificuldade para segurar a emoção e conter as lágrimas ao ver todo o amor presente em cada família.

- Apesar de ser um programa despretensioso, cada episódio é muito especial e diferente do outro, afinal, cada família é única. No fim, geralmente todo mundo cai no choro. Não só os convidados, mas o cinegrafista, a família Lima e toda a produção. Acho que, se o apresentador também chorar, pode ser demais. Então, tenho que me segurar, pensando em outras coisas, contou.

Ele ainda brincou que pensa em coisas negativas antes de subir no palco para não se emocionar!

Márcio Garcia também pode ser visto no Vale a Pena Ver de Novo, com a novela Celebridades. O galã ainda revelou que ainda não tem planos para novas novelas já que seu contrato é comente para ocupar o cargo de apresentador.

- O meu contrato atual com a Globo é como apresentador, então, não há como fazer novela neste momento. Apesar disso, costumo receber convites. Este ano, devo atuar em dois longas, mas ainda não posso adiantar detalhes. Vai dar para matar um pouquinho da saudade de ser ator.